Manken Aslı Baş Davası Davasında Beraat Kararı Bozuldu: Sanıklar 16 Aralık'ta Yeniden Yargılanacak

Güncelleme:
Manken Aslı Baş'ın 15 yıl önceki şüpheli ölümüyle ilgili sanıkların beraat kararları Yargıtay tarafından bozuldu. 16 Aralık 2025'te yeniden hakim karşısına çıkacak olan sanıklar, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlamalarıyla yargılanacak.

(MUĞLA) - Manken Aslı Baş'ın 15 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin haklarında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 3 sanık 16 Aralık 2025'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

Baş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010'da iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Ahmet Derya Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren ve 3 savcı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği 36 celselik yargılama sonunda 15 Ocak 2020'de sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş; karar istinaf tarafından da hukuka uygun bulunmuştu. Baş'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bu kararı Yargıtay nezdinde temyiz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozarak dosyanın eksik inceleme nedeniyle yeniden görülmesine hükmetti.

Bu karar sonrası sanıklar 16 Aralık 2025'te Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kadın örgütleri dayanışma çağrısı yaptı

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadın örgütleri yargılama sürecinde dayanışmaya çağrıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Aslı Baş'ın 'intihar' denilerek 15 yıl boyunca örtbas edilmeye çalışılan ölümünde Yargıtay'ın beraat kararlarını bozması, gerçekleri ortaya çıkarmak için kritik bir adımdır. Aslı Baş ne düştü ne atladı. Deliller karartıldı, tanıklar dinlenmedi, erkekler arası siyasi ve ekonomik güç ilişkileri devreye sokuldu. Bu dava, erkek şiddetinin ve ataerkil adalet mekanizmalarının kadınların yaşam hakkını nasıl yok saydığının somut bir örneğidir. 16 Aralık'ta görülecek duruşmada Aslı Baş için adalet talebimizi güçlü biçimde yeniden mahkeme salonlarına taşımak üzere tüm kadınları Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çağırıyoruz."

Dernek, "Aslı Baş için buluşuyoruz" çağrısıyla yaptığı açıklamada, gerçek adaletin yalnızca faillerin değil, "cinayeti örtbas eden tüm aktörlerin hesap verdiği" bir yargılama süreciyle sağlanabileceğini vurguladı.

Açıklamada, "Kadınlar yüksekten düşmüyor, erkek şiddetiyle öldürülüyor. İntihar süsü verilen kadın ölümlerinin yeniden soruşturulması, yanında erkek bulunan düşme vakalarının cinayet dosyası olarak ele alınması şarttır. Aslı Baş için, tüm kadınların yaşam hakkı için, gerçek adalet için buluşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

