Aslan: "Halkın güvenliği için üzerimize düşenin en iyisini yapma gayretindeyiz" - Haberler

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, halkın olağan hayatını güzel bir şekilde devam ettirmeleri için emniyet teşkilatı olarak üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi. Mersin'de 10 aydır görev yaptığını belirterek, kenti çok sevdiğini söyleyen Aslan, "Burası doğası ve insanlarıyla çok güzel bir kent. ve bu güzel kentteki halkın olağan hayatını güzel bir şekilde devam ettirmeleri için emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Öte yandan basınla ilişkilerimizden oldukça memnunum. Sonuçta emniyet olarak en yoğun çalıştığımız kurumlardan biri basın sektörü. Kentteki gazetecilerle hiçbir sorun yaşamadığımız gibi çok da yakın ilişkiler kurup, güzel paylaşımlar yaptık. Umuyorum ki bu şekilde devam eder" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel