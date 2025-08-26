ASKON Erzurum Şube Başkanı'ndan Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 954'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihinin en şanlı zaferlerden olduğunu ifade eden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Turan, "Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açarak Türk Milleti'nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden birisini olan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve komutanlarının üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan bugün dahi tesirini hissettiğimiz dört kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmış, Bu Şanlı Zafer Anadolu'nun Kapılarını Açmıştır.

Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu yaşamak ve genç kuşaklara aşılamak, geleceğimizin teminatı olacaktır. Aydınlık geleceğimizin mimarları olan gençlerin tarihi iyi öğrenmesini sağlayarak, tarihi bilincin canlı tutulması için Malazgirt Zaferi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi daha birçok destansı mücadeleye layık olduğu vefanın gösterilmesi adına bu coşkuyu paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde "Malazgirt Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'nda 26 Ağustos günü tüm dünyaya birlik, beraberlik mesajımızla birlikte bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan'a, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kutlu askerlerine, tarih yazarak bize bu güzel vatanı bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde nice bin yıllar diliyor, Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm halkımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutluyorum" dedi. - ERZURUM