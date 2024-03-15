ASKİ, 'Bir Kutu Mutluluk' Projesiyle Kırsal Bölgelerdeki Öğrencilerle Buluşuyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, "Bir Kutu Mutluluk" adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında ASKİ çalışanı gönüllülerin bağışları ile toplanan kırtasiye araç gereçleri, kitap ve oyuncaklar, kırsal bölgelerdeki imkanları kısıtlı ilk ve ortaokul öğrencileri ile buluşacak. Ayrıca belirlenen okulları ziyaret eden ASKİ ekibi, çocuklara suyun bilinçli tüketimi konusunda sunum da yapacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında, "Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi"ni başlattı. Proje çerçevesinde Başkentteki okulları ziyaret eden ASKİ uzmanları, su tasarrufu konusunda farkındalık yaratabilmek için öğrencilere animasyon destekli sunum yapıyor.

ASKİ, şimdi de "Bir Kutu Mutluluk Projesi"ni devreye sokuyor. Böylece kırsal bölgelerdeki okullarda "Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi" ile "Bir Kutu Mutluluk Projesi" birlikte ilerleyecek.

Proje kapsamında artık ziyaret edilen kırsal bölgelerdeki okullara, hediye kutu götürülecek. Kutunun içeriğinde ASKİ personeli gönüllülerin bağışları ile toplanan kırtasiye araç gereçleri, öğrencilerin bilinç ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik kitap ve oyuncaklar yer alacak. Çocuklara ayrıca su tasarrufu konusunda bilgiler de verilecek.

İLK ZİYARET, AYAŞ ÇANILLI İLKÖĞRETİM OKULU'NA

ASKİ ekibinin, "Bir Kutu Mutluluk" projesi kapsamında ziyaret ettiği ilk okul, Ayaş ilçesi Çanıllı Köyü İlköğretim Okulu oldu.

"Bir Kutu Mutluluk Projesi"ne ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan, şöyle konuştu:

"Çanıllı İlköğretim Okulu, çevre köylerdeki öğrencilerin de taşındığı ortak eğitim alanı olduğu için bu okulu özellikle tercih ettik. Projeye ilişkin çocuklardan çok güzel tepkiler aldığımız için mutluyuz. Çocuklar, ekibimizin hazırladığı animasyon sunumunu ilgiyle izledi. Öte yandan daire başkanlığı personelimizin katkılarıyla karınca kararınca hazırladığımız hediye kutularına da ilgi gösterdiler. Açıkçası çocukların gözlerindeki sevinci görmek her şeye bedel. Projenin amacı hem geleceğin büyükleri olacak çocuklarımızı su tüketimi konusunda bilgilendirmek hem de onları sevindirmek; okulların temel ihtiyaçlarını el verdiğince karşılayabilmek. Zaman dahilinde Ankara'nın kırsal bölgelerindeki tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz."

Çanıllı İlköğretim Okulu Müdürü Murat Katrancı da ASKİ ekibine teşekkür etti, ekoloji ve su konusunda öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.