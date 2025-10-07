Haberler

Aşkale Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Mesajı

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Hakkı Pınar Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Gazze' yazısı oluşturarak destek veren bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, barış ve insanlık adına önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Hakkı Pınar Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Duyarlı öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelerek "Gazze" yazısı oluşturdu ve zulme uğrayan Filistinli kardeşlerine destek mesajı verdi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde barış, kardeşlik ve insanlık adına güçlü bir farkındalık oluşturdu. Yapılan etkinlikle, masum insanların yaşadığı acılara dikkat çekilmesi ve dünyaya "Sessiz kalma" çağrısı yapılması hedeflendi.

Okul yönetimi, "Amacımız öğrencilerimize insanlık, vicdan ve empati duygusunu aşılamak. Gazze'de yaşanan her acı, hepimizin ortak yarasıdır." sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Aşkale Hakkı Pınar Ortaokulu öğrencilerinin bu anlamlı mesajı, ilçede büyük takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
