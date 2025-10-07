Aşkale Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Mesajı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Hakkı Pınar Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Duyarlı öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelerek "Gazze" yazısı oluşturdu ve zulme uğrayan Filistinli kardeşlerine destek mesajı verdi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde barış, kardeşlik ve insanlık adına güçlü bir farkındalık oluşturdu. Yapılan etkinlikle, masum insanların yaşadığı acılara dikkat çekilmesi ve dünyaya "Sessiz kalma" çağrısı yapılması hedeflendi.

Okul yönetimi, "Amacımız öğrencilerimize insanlık, vicdan ve empati duygusunu aşılamak. Gazze'de yaşanan her acı, hepimizin ortak yarasıdır." sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Aşkale Hakkı Pınar Ortaokulu öğrencilerinin bu anlamlı mesajı, ilçede büyük takdir topladı. - ERZURUM