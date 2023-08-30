Aşkale'de şanlı zaferin 101. yıldönümü kutlandı

26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmasının 101. sene-i devriyesi tüm yurtta olduğu gibi Aşkale'de de kutlandı.

26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmasının 101. sene-i devriyesi tüm yurtta olduğu gibi Aşkale'de de kutlandı.

Aşkale Hükümet Konağı önünde gerçekleşen kutlama töreni Başkomutan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış'ın çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Düzgün günün anlamına uygun konuşma yaptı.

Tören sonunda İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet ilçe Şehitliğini ziyaret etti, Şehitlikte kuran-ı kerim tilaveti ve dualar edildi. - ERZURUM