Aşkale'de Mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde Mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezinde yağan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Tepsicik köyünde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Otlakta olan büyükbaş hayvanlar içeri alınırken bitme aşamasında olan yem ise vatandaşları kara kara düşündürdü. Köyde yaşayan vatandaşlar hayvan yiyecekleri için bir birlerine yardımcı oluyor.