Haberler

Aşkale'de sabahın ilk ışıklarıyla karla mücadele çalışması

Güncelleme:
Erzurum Aşkale'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ekipler, Aşkale-Erzurum ve Aşkale-İspir karayollarında kar temizleme çalışmaları başlatarak ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcadı.

Erzurum Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar temizleme çalışmalarına başladı.

Aşkale-Erzurum ve Aşkale- İspir karayollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcadı. Özellikle Ayrım Eyerti mevkiinde kar kalınlığının yer yer 15 ila 20 santimetreye ulaşması üzerine kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Karayolları ekipleri, sürücülerin güvenliği için yol güzergahlarında tedbirlerin artırıldığını belirtirken, vatandaşlardan kış lastiği ve zincir konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

