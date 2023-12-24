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Aşkale'de gençler şehitler için yürüdü

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde gençler, şehitler için yürüyüş yaptı, teröristlere ve destekçilerine tepki gösterdi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gençler, şehitler için yürüyüş yaptı, teröristlere ve destekçilerine tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyi ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimiz için Aşkale'de bir grup genç yürüyüş yaptı.

Karlı ve soğuk bir havaya rağmen yürüyüşlerini tamamlayan grup sloganlar atarak ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Daha sonra Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunan gençler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla dağıldılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Irak Terör Yerel Haberler

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