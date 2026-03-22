Aşkale'de bayramın manevi atmosferi yollara taşındı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bayramın manevi atmosferi yollara taşındı. Aşkale Bölge Trafik Denetleme Noktasında gerçekleştirilen programda, seyahat eden sürücü ve yolcularla bayramlaşıldı.

Aşkale İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, bayramın ikinci gününde trafik kontrol noktasını ziyaret ederek yolda olan vatandaşlarla bir araya geldi. Sürücü ve yolcularla tek tek ilgilenen Kaymakam Oğuztürk, vatandaşların bayramını kutlayarak kazasız yolculuklar temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında sürücü ve yolculara bayram kolonyası ile çikolata ikram edildi. Samimi ve sıcak anların yaşandığı bayramlaşmada vatandaşlar da yapılan bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, bayram süresince trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin hem farkındalık oluşturduğunu hem de vatandaşlara moral verdiğini ifade etti. - ERZURUM

