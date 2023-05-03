Aşık Mahzuni Şerif'in adı müzik sınıfında yaşayacak

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Şehit Hamidiye Sibel Çetinkaya Anadolu lisesinde oluşturulan Aşık Mahzuni Şerif Müzik Sınıfı açıldı.

Aşık Mahzuni Şerif Müzik Sınıfı'nın açılışını yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okulda eğitim gören öğrenciler tarafından sunulan mini müzik konserini de dinledi. Nevşehir'deki birçok okullarda bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için müzik sınıflarının oluşturulduğunun söyleyen Vali Becel, "Özellikle müzik ve resim gibi birçok konuda yetenekli öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için okullarımızda bu tür sınıflara önem veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Şehit Hamidiye Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Aşık Mahzuni Şerif Müzik sınıfının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR