Aşık Mahzuni, Buca'da Türkülerle Anıldı - Haberler

Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 20. yılında Buca'da anıldı. Buca Belediyesi'nin Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlediği konserde sahne alan sanatçı Seyfi Yerlikaya, en sevilen Mahzuni türkülerini vatandaşlarla beraber söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde 17 Mayıs 2002'de yaşamını yitiren büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Buca'da türkülerla anıldı.

Halk müziğine eşsiz katkılar sunan, sazıyla ve sözüyle halkın derdinin türcümanı olan Aşık Mahzuni Şerif'i vefatının 20'inci yılında unutmayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski adıyla Kasaplar Meydanı olarak bilinen Işılay Saygın Meydanı'nda binlerce Bucalıyı Aşık Mahzuni Şerif'in türküleriyle buluşturdu.

Halk konserinde sahne alan ve son dönemin en sevilen türkü yorumcularından biri olan Seyfi Yerlikaya, Bucalılara duygu dolu anlar yaşatırken, konser öncesinde köy okullarına kütüphane kurulması için kitap bağış standı kuruldu.