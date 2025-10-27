ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan 29 Ekim mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyetimize, millet olarak sahip çıkmak en öncelikli görevimizdir" dedi. Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bütünlüğü için, Cumhuriyetin ilan edildiği şartları hatırlamanın dahi yeterli olacağını kaydeden Dr. Yıldırım, "Cumhuriyet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize emanet ettiği en değerli mirastır" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerine vurgu yapan Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizi korumak kadar yüceltmek de Türk Milleti olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesile ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP