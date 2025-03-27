ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi ve hoşgörünün anlam bulduğu günler olduğunu belirten Dr. Yıldırım, "Ramazan Bayramı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, gönüllerin bir olduğu özel bir zamandır" dedi.

Manevi değerlerin yaşatıldığı bu anlamlı günlerde, sağlık çalışanlarının da toplum için üstlendikleri önemli göreve dikkat çeken Dr. Yıldırım, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Bayramlar da dahil olmak üzere her şartta büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız, insan hayatına verdikleri değerle her zaman gurur kaynağıdır. Bu anlamlı günlerde ülkemizden ve dünyamızdan sağlık, huzur ve barış eksik olmasın. Ramazan Bayramı'nın, tüm insanlığa mutluluk ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum". - GAZİANTEP