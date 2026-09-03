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Aselsan Konya ve İŞKUR'dan gençlere işbaşı eğitim protokolü

Aselsan Konya ve İŞKUR'dan gençlere işbaşı eğitim protokolü
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Aselsan Konya ile Konya İŞKUR arasında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik işbaşı eğitim programı için protokol imzalandı. Amaç, gençlerin mesleki deneyim kazanarak savunma sanayiinde istihdam edilmesini desteklemek.

Aselsan Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ve Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı. Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, İŞKUR olarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve özellikle gençlerin çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde hazırlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy ise nitelikli insan kaynağının, sürdürülebilir üretimin temeli olduğunu, imzaladıkları protokolle gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve savunma sanayiinin gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik programda katılımcılar, eğitim hayatında edindikleri bilgi ve becerileri Aselsan Konya bünyesinde uygulama ve geliştirme imkanı bulacak. Programla, gençlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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