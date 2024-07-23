Artvin Valisi: Kaya düşmesi sebebiyle 5 ev boşaltıldı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli İlçesi Yeniköy Köyü'nde yaşanan kaya düşmesi sebebiyle olası risklere karşı 5 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

Yusufeli Barajı'nın inşası sonrası yeni yerine taşınan Yeniköy'de, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ünsal "Yeniköy Köyü'nde olası risklere karşı 5 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Ailelerimiz, Yusufeli ilçemizde bulunan TOKİ Konutlarına yerleştirilmiştir. İlgili ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almış olup, ilgili kurumlarımız sorunu en kısa sürede çözmek amacıyla azami gayret göstermektedirler" dedi.

Gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması ve hayatın normal seyrine dönmesi için ilgili kurumlara gerekli talimatları veren Vali Ünsal, süreçten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ARTVİN