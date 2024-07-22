Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan heyelanlar korkuya neden oluyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yeniköy köyünde yaşanan heyelanlar yöre halkında korkuya neden oluyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yeniköy köyünde yaşayan vatandaşlar, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerinden tahliye edilmişti. Yusufeli Kaymakamlığı, yamacın hemen altında bulunan 11 haneyi tahliye etme kararı alarak, bu evlerde yaşayanların ilçe merkezine güvenli bölgelere taşınmasını sağladı.

Vatandaşlar, evlerinde kalan kişisel eşyalarını almak için yeniden evlerine girdikleri sırada heyelana yakalandılar. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, evlerin kapılarını kırarak yatak odalarına kadar girdi. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar, korku dolu o anları anlatarak sorunun bir an önce kalıcı olarak çözülmesini talep ettiler.

Evine kayalar isabet eden Hasan Basri Özalp, evlerinin risk altında olduğunu belirterek birkaç evi boşalttıklarını ancak diğer evlerdeki çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi eşyaları almak için gittiklerinde taşların geldiğini söyledi. Yamaçtan kopan dev kayalar nedeniyle evi kullanılmaz hale gelen Zakir Keskin ise bir aydır heyelanların yaşandığını hatırlatarak yaylada yaşamaya başladığını ifade etti. Vatandaşlar, yaşadıkları bu korku dolu anların ardından yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor. Yeniköy köyünde tekrarlayan heyelanlar nedeniyle güvenliğin sağlanması ve riskli bölgelerin tamamen boşaltılması gerektiğini vurgulayan köylüler, yaşadıkları tehlikenin bir an önce sona erdirilmesini talep ediyor. - ARTVİN