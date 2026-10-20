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Artvin Hopa'da tünelde heyelan sonrası ağaçlar seyir halindeki araçların üstüne düştü

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Artvin Hopa'da tünelde heyelan sonrası ağaçlar seyir halindeki araçların üstüne düştü
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Artvin Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde heyelan meydana geldi. Kopan ağaçlar tünel içindeki yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi; jandarma ve vatandaşların temizliğiyle yol yeniden trafiğe açıldı, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan ağaçlar tünel içerisindeki yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Artvin'in Hopa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan ağaçlar tünel içerisinde yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi.

JANDARMA VE VATANDAŞLAR YOLU ULAŞIMA AÇTI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşlar, tünel içerisindeki yola devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yaptı. Ağaçların temizlenmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, heyelan nedeniyle ağaçların araçların üzerine devrilmesi bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: ANKA
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