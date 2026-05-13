Artvin'de Doğa Savunucusu Reşit Kibar'ın Öldürülmesine İlişkin Davanın 5. Celsesi Başladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanık ile aynı gün maden şirketi görevlilerine yönelik "basit yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 köylünün yargılanmasına Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Ustabaş, tutuksuz sanık Fikret Merttürk ile birleşen dosyanın 4 sanığından 3'ü, Reşit Kibar'ın yakınları ile tarafların avukatları katılıyor. Birleşen dosyanın sanığı Gökhan Koyuncu'nun mazereti nedeniyle hazır bulunmadığı duruşmada, birleşen dosyanın sanıklarının savunması alınıyor.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoglu, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, Halkevleri Başkanı Nebiye Merttürk ile bazı DEM Partililer, Yeşil Artvin Derneği, Karınca İnisiyatifi, Cankurtan Savunması ve Umut-Sen üyeleri de takip ediyor.

Reşit Kibar'ın ailesinin avukatı Haktan Özkan, duruşma öncesinde adliye önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu duruşma, bir önceki celseye göre bizim açımızdan mahiyeti itibarıyla biraz farklı olacak. Çünkü doğasını, ormanını ve yaşam alanlarını savunan köylüleri; aslında katillerin yargılanması gereken bir davada, sanık pozisyonunda dinlemek isteyecekler. Müvekkillerimizin bir kısmının ifadeleri sanık sıfatıyla alınacak. Ancak şimdiden belirtelim ki bu, alışkın olmadığımız bir durum değil. Memleketin dört bir yanında, dün de bugün de doğasını ve yaşam alanlarını savunan köylüler, er ya da geç çeşitli baskılarla ceza yargılamalarında sanık sandalyesine oturtuluyor."

Daha iki gün önce, biliyorsunuz, Esra Işık 42 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Yine Cankurtaran olayında Dursun Ali Koyuncu, katiller dışarıda gezerken 92 gün boyunca tutuklu yargılandı.

Bu bizim için yabancı bir tablo değil. Ancak şunu açıkça ifade edelim; Cankurtaran'da savunma vermek zorunda kalsalar dahi, savunamayacakları hiçbir eylemi gerçekleştirmediler. Dolayısıyla savunmamızı elbette yapacağız, ancak kimse bizden hesap sormaya kalkmasın. Biz bu celsede de katilleri aramaya ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cankurtaranlılar değil, katiller hesap verecek."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar ateşli silahla öldürülmüştü. Olaya ilişkin Muhammet Ustabaş hakkında "kasten öldürme", Fikret Merttürk hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan dava açılmıştı.

Ancak Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Ustabaş ve Merttürk'e yönelik eylemleriyle "basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçunu işledikleri gerekçesiyle Ersan Koyuncu, Dursun Ali Koyuncu, Gökhan Koyuncu ve Murat Koyuncu hakkında da geçen aylarda iddianame düzenlemiş, Borçka Asliye Ceza Mahkemesi ise iki olay arasında fiili ve hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle davanın Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: ANKA