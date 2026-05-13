CHP'li Rızvanoğlu: "Reşit Kibar Doğasını ve Havasını Koruduğu İçin Hedef Alındı"

Artvin'de maden şirketinin ağaç kesimini protesto ederken öldürülen Reşit Kibar'ın davası, CHP milletvekilleri ve çevre örgütleri tarafından yakından takip ediliyor. Duruşmalarda Kibar'ın çevre mücadelesinin önemi vurgulanıyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de 3 Eylül 2024'te maden şirketinin ağaç kesimini protesto eden Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin davayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu'nun da arasında bulunduğu CHP'li milletvekilleri de takip etti.

Reşit Kibar'ın Artvin Cankurtaran'da öldürülmesine ilişkin davanın 5. celsesi Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün yanı sıra çok sayıda çevre örgütü temsilcisi de takip ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada, Reşit Kibar'ın doğasını, suyunu ve havasını koruduğu için hedef alındığını vurguladı.

Rızvanoğlu, yaşam savunucularının yanında olduklarını belirterek, çevre mücadelesini güçlendirmek ve adalet arayışını sürdürmek için davayı yakından takip ettiklerini ifade etti. Kibar'ın ailesinin yaşadığı acıya da dikkat çeken Rızvanoğlu, hiç kimsenin böyle bir mağduriyet yaşamaması gerektiğini söyledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Reşit Kibar'ın doğasını savunurken öldürüldüğünü hatırlattı. Sürecin sadece tetikçiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Ocaklı, olayın arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasın önemli olduğunu vurgulayarak, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

"MADEN VE HES ŞİRKETLERİ ADETA ARTVİN'İN ÜZERİNE ÇULLANMIŞ VAZİYETTE"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş ise Reşit Kibar'ın mücadelesinin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Kibar'ın, yaşam alanlarını savunurken katledildiğini vurgulayan Taş, onun davasının kendi davaları olduğunu belirtti. Taş, Artvin'in hala ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade etti.

"Maden şirketleri, HES şirketleri adeta Artvin üzerine çullanmış vaziyetteler" diyen Taş şunları söyledi:"

"Bu davanın seyri bu saldırılar karşısında şirketleri ne derece cesaretlendirecek ne derece yüreklendirecek veya ne derece bu talanın önüne geçmeye katkı sunacak bunu göreceğiz. O yüzden sadece Reşit Kibar'ın katledilmesi sonucu katillerin ceza almasını değil, aynı zamanda Artvin'deki doğa katliamına dönük bir zorlayıcı kararın da bu mahkemeden çıkmasını bekliyoruz. Artvin'in yaşamını savunmaya, yaşam alanlarını savunmaya devam edeceğiz. Bu dava Reşit Kibar davası, Artvin'in yaşam alanlarını savunma davasıdır."

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk de duruşmada şirketlerin sorumluluğunu meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek, bunun Türkiye'deki benzer mücadelelerin bir yansıması olduğunu söyledi. Soma, Akbelen ve diğer çevre direnişlerini örnek gösteren Merttürk, mücadelenin doğasını koruyanlarla bu alanları sömürenler arasında olduğunu vurguladı. Sadece tetikçilerin değil, tüm sorumluların yargılanması gerektiğini ifade eden Merttürk, davanın doğa mücadelesi açısından emsal oluşturacağını ve Kibar'ın mücadelesini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
