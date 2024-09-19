Artvin'de Yaşam Alanları İçin Mücadele: Reşit Kibar'ın Katledilişi Protesto Edildi

UĞUR İSTANBULLU/ARTVİN

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran mevkiinde yaşam alanlarını savunmak isteyen köylülere ateş açılması sonucunda yaşamını yitiren Reşit Kibar için Şavşat'ta sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler açıklama yaptı. Sol Parti Artvin il yöneticisi Mehmet Fatih Keskin, "Bugün doğasını ve yaşam alanlarını savunanlar olarak, hakları elinden alınan işçiler, emekçiler olarak; geleceği çalınan gençler ve kadınlar olarak zalimin zulmüne karşı birleşme günüdür" dedi.

Artvin Hopa'da yaşam alanlarını savunmak isterken köylülere ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için Hopa'da devam eden 'yaşam nöbeti'ne bugün de Şavşat'tan destek açıklaması geldi. Şavşat'ta yapılan basın açıklamasında konuşan Sol Parti Artvin il yöneticisi Mehmet Fatih Keskin 'Direnenler er ya da geç mutlaka kazanacak. Artvin halkının bu onurlu ve yurtsever direnişini bir kez daha selamlıyoruz" dedi. Keskin şunları söyledi:

"Katliamın sorumlularından hesap sormak yerine talana ve katliama karşı çıkanlar tutuklandı"

Artvin Cankuratan'da, halkın işgalcilere karşı yürüttüğü yurtsever direnişi bastırmak için, Reşit Kibar katledildi.

Bu katliam her tür hukuksuzluk ve zorbalıkla sermayenin sınırsız talanının yolunu açan tek adam rejiminin bir sonucudur.

Cankurtaran'da halkın tehdit ve baskılara karşı, defalarca yaptığı başvuru dikkate alınmamış; yaşam alanlarının talan edilmesine karşı çıkan halkın talepleri görmezden gelinerek bir kez daha gözü dönmüş bir sömürü hırsının önü açılmıştır. Reşit Kibar, bu gözü dönmüş sömürü hırsının sonucu katledilmiş; katliamın sorumlularından hesap sormak yerine talana ve katliama karşı çıkan Dursun Ali Koyuncu ve son olarak da Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar arkadaşlarımız tutuklandı. İşte tek adam rejimi budur.

"Asla teslim olmayız, zalime boyun eğmeyiz"

Bugün doğasını ve yaşam alanlarını savunanlar olarak, hakları elinden alınan işçiler, emekçiler olarak; geleceği çalınan gençler ve kadınlar olarak zalimin zulmüne karşı birleşme günüdür. Bilsinler ki bir kez daha Metin oluruz, Reşit oluruz omuz omuza verip haklarımız için, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için ayağa kalkmaktan asla geri durmayız. Asla teslim olmayız, zalime boyun eğmeyiz.

"Artvin'in doğa ve yaşam alanlarını talana açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilmelidir"

Cankurtaran'daki Hopa ve Borçka halkının taleplerini yineliyoruz. Artvin'in doğa ve yaşam alanlarını talana açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilmelidir. Cankurtaran orman alanının ismi "Reşit Kibar ormanı olarak" ilan edilmelidir. Reşit Kibar'ın ölümünde sorumluluğu olanlar yargılanmalıdır. Tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Katil Şirketler memleketimizi terk edene kadar Cankurtaran'a da Kaz Dağlarına da Cerattepe'ye de Arsiyan'a da Mamanelis'e de Soporo'ya da Kötetris'e de sahip çıkacağız."