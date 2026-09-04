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Artvin'de 93 Yıllık Ahşap Cami Yangında Küle Döndü

Artvin'de 93 Yıllık Ahşap Cami Yangında Küle Döndü
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde 1933'te inşa edilen ahşap camide çıkan yangın, tarihi yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Uğur ISTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde 1933 yılında inşa edilen ahşap cami çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde 93 yıl önce inşa edilen ahşap kaplamı camide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yaptıkları yoğun müdahale sonucuyla yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Alev alan camide soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Yangının etkisiyle 1933 yılında inşa edilen caminin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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