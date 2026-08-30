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Artvin'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Artvin'de etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde taşkınlara ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu. Şavşat ilçesinde rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken, Şavşat ilçesinde rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu.

Artvin kent merkezinde etkisini artıran sağanağın ardından ana caddeler suyla kaplandı. Caddelerde oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden olurken, yağışın etkisiyle bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi.

Şavşat ilçesinde ise sağanağın yanı sıra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yağış ve fırtınanın Artvin'in farklı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdürdüğü belirtilirken, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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