Artvin'de Öğrenciler Baskı ve Tacize Karşı Yürüyüş Düzenledi

Artvin'de Öğrenciler Baskı ve Tacize Karşı Yürüyüş Düzenledi
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Artvin Hopa'da öğrenciler, yaşadıkları baskı, şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yapılan basın açıklamasında, gençlerin korunması gerektiği ve susturulmaya çalışıldıkları vurgulandı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Hopa'da öğrenciler, gençlerin yaşadığı baskı, şiddet ve taciz olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüş yaptıktan sonra basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler,  "Korkuya karşı durmak için buradayız; susanların değil, susturanların sesini duyurmak için. Çünkü bu ülkede öğrenci olmak, direnmek demektir. Sokaklarda, okullarda, yurtlarda tacize uğruyoruz. Korunmamız gerekirken kolluk güçlerinin hedefi haline geliyoruz. Çıplak aramalarla, baskılarla sindirilmeye çalışılıyoruz. Bize diz çöktürmek istiyorlar. Ama bilsinler ki boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Hopa'da yürüyüş yapan öğrenciler, yürüyüşün ardından Hopa Meydanı'nda  basın açıklaması gerçekleştirdi. Gençlerin yaşadığı baskı, şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekilen açıklamada, öğrenciler, susmayacaklarını ve mücadeleye devam edecekleri kaydedilerek şunları söyledi:

"Korkuya karşı durmak için buradayız; susanların değil, susturanların sesini duyurmak için.Çünkü bu ülkede öğrenci olmak, direnmek demektir.Sokaklarda, okullarda, yurtlarda tacize uğruyoruz. Korunmamız gerekirken kolluk güçlerinin hedefi haline geliyoruz.Çıplak aramalarla, baskılarla sindirilmeye çalışılıyoruz.Bize diz çöktürmek istiyorlar. Ama bilsinler ki boyun eğmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri korkuyla değil, umutla yaşamak istiyor.Ancak hükümet gençleri yalnız bırakıyor, tacizi görmezden geliyor. Buradan sesleniyoruz: Ne sokakta ne sorguda tek bir öğrenciyi bile yalnız bırakmayacağız. Susmayacağız!"

"Atölyeye çevrilen okullarda çocuklar okumuyor; çalıştırılıyorlar ve ölüyorlar"

Liseliler, Ayşegül, Bengü ve Sena adlı gençlerle dayanışma içinde olduklarını belirterek tüm taciz mağduru gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Eğitim sistemindeki dönüşümün çocukları emek gücüne dönüştürdüğü vurgulandı: "Tacize uğrayan her gencin yanındayız. Eğitimde sömürü, eğitim değildir. Atölyeye çevrilen okullarda çocuklar okumuyor; çalıştırılıyorlar ve ölüyorlar. Devlet, Mesleki Eğitim Merkezi (MESAM) aracılığıyla çocukları işçileştiriyor, patronlara peşkeş çekiyor. Bu, bir insanlık suçudur."

Kaynak: ANKA / Yerel
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