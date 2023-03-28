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Artvin'de Kadın Cinayeti

Yerel Haberler

Artvin’in Ardanuç İlçesi’ne bağlı Bereket Köyü’nde Özer Bozkurt, eşi Canan Bozkurt’u öldürdü. Özer Bozkurt daha sonra intihar etti.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç İlçesi'ne bağlı Bereket Köyü'nde Özer Bozkurt, eşi Canan Bozkurt'u öldürdü. Özer Bozkurt daha sonra intihar etti.

Artvin Ardanuç ilçesi Bereket köyünde yaşayan Özer Bozkurt, dün gece eşi Canan Bozkurt'u tabanca ile öldürdü. Özer Bozkurt'un daha sonra, aynı tabanca ile intihar ettiği belirtildi. Komşuların ihbarı üzerine Ardanuç Jandarması ve 112 ekipleri, Özer ve Canan Bozkurt'un cansız bedenlerine ulaştı. Kadın cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü: ARŞİV

Kaynak: ANKA / Yerel

İntihar Ardanuç Bozkurt Artvin Yerel Haberler

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