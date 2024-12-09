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Artvin'de Heyelan: Ulaşıma Kapanan Yolda 36 Saat Sonra Araç Bulundu

Artvin'de Heyelan: Ulaşıma Kapanan Yolda 36 Saat Sonra Araç Bulundu
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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan aracın 36 saat sonra bulunması, yolda yaşanan ulaşım sıkıntılarını gündeme getirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapanan yolda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı.

Heyelan sırasında deniz tarafında doğru sürüklenen araç iş makinelerinin çalışmaları sonrasında bugün 11.45 sıralarında bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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