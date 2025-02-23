AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Hristiyan Birlik zaferini ilan etti! Aşırı sağcı AfD'den büyük sürpriz
Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

Beyaz Saray savaşın biteceği tarihi açıkladı

Artvin'de Gençlerden Eğlenceli Kardan Adam İle Traktör Turu

Artvin'de Gençlerden Eğlenceli Kardan Adam İle Traktör Turu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde üç arkadaş, el yapımı elektrikli traktörün kasasında yaptıkları kardan adamı mahalle mahalle gezdirerek, mahalle sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Kardan adamla fotoğraf çeken çocuklar ve aileleri, keyifli anlar geçirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde üç arkadaş, el yapımı elektrikli traktörün kasasına yaptıkları kardan adamı mahalle mahalle gezdirdiler. Eğlenceli anlar yaşanırken, mahalle sakinleri kardan adamla bol bol fotoğraf çekildi.

Arhavi ilçesinde gençler, elektrikli traktörün kasasına yaptıkları kardan adamla büyük ilgi topladı. Lise öğrencisi Atakan Yıldız, Onur Sarı ve Arda Güneş, traktörün kasasına yerleştirdikleri kardan adamı mahalle mahalle gezdirerek, çocuklara ve çevredekilere unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle sakinleri kardan adamla bol bol fotoğraf çekilip, cep telefonları ile o anları kaydetti.

Öğrencilerden Onur Sarı, "Kar yağınca bu güzellikleri eğlenceye dönüştürmek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte kardan adamı traktörün kasasına koyarak, mahalle mahalle gezdik. Bu sayede çocuklar çok eğlendi, biz de keyif aldık" dedi.

Kardan adamın sokaklarda gezdirildiği görüntüler ise büyük ilgi topladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
img

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
img

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti
7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

Mahalleli yakalayıp meydan dayağı attı
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.