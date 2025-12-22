Haberler

Tarla faresiyle kurduğu diyalog sosyal medyada ilgi çekti

Tarla faresiyle kurduğu diyalog sosyal medyada ilgi çekti
Artvin'in Salkımlı köyünde, köy hayatı yaşayan Hülya Dokur'un bahçesine giren bir fare ile olan samimi iletişimi ve ona Trabzon hurması yedirme anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dokur, fareye zarar vermemek için onu sakinleştirirken, bu anların doğayla olan bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Artvin'de köy hayatı yaşayan kadının, bahçesine giren tarla faresiyle konuşup Trabzon hurması yedirdiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Merkeze bağlı Salkımlı köyünde eşiyle birlikte köy hayatı yaşayan Hülya Dokur, evinin bahçesine giren fareyle konuştuğu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Köyde yöresel ürünler üreterek pazarda satış yapan ve günlük yaşamına dair anılarını sosyal medya hesabından paylaşan Dokur, bahçesine giren fareyi görünce ona zarar vermeyeceğini söyleyerek sakinleştirdi. Fareye Trabzon hurması yediren Dokur'un bu anları, izleyenleri gülümsetti. Farenin sevimli hareketleri dikkat çekti.

Doğayla iç içe bir yaşam sürdüklerini belirten Dokur, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

"Ben her şeyle konuşurum, toprakla, doğayla, ağaçla, hayvanlarla. İnsan şehirden uzaklaştıkça doğadaki canlılara daha çok yaklaşıyor. Fareyi görünce aç olduğunu hissettim. Ona zarar vermeyeceğimi anlattım. Kapıda kediler olduğunu söyledim, oralara gitmemesini istedim. Hurmayı ye, evine git dedim."

Paylaştığı videonun beklediğinin üzerinde ilgi gördüğünü ifade eden Dokur, köy yaşamının insanla doğa arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
