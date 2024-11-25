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Artvin'de Besicinin Zorlu Kar Yolculuğu

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kar yağışının ardından 250 küçükbaş hayvanıyla mahsur kalan besici Dursun Cansız, sürüsünü köye indirmek için zor bir yolculuğa çıktı. Karlı yolları aşarak köye varmaya çalışan Cansız, bu zorlu anları cep telefonuyla kaydetti.

Artvin'de besicinin zorlu kar yolculuğu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Darıca Köyü Arike mezrasında, aniden bastıran kar yağışı sonrası 250 küçükbaş hayvanıyla mahsur kalan Dursun Cansız, sürüsünü köye indirmek zorunda kaldı.

Kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Dursun Cansız'ın yaşadığı zorlu yolculuk dikkat çekti. Cansız, mezrada kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sürüsünü Darıca Köyü'ne götürmek için harekete geçti. Karlı yolları aşarak köye ulaşmaya çalışan besici, bu mücadele dolu yolculuğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde çobanın açtığı karlı patika yolda koyun ve keçiler tek sıra halinde ilerliyor, aynı zamanda kar altında kalmayan bitkilerden beslenmeye çalışıyor.

Artvin'de Besicinin Zorlu Kar Yolculuğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Yerel
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