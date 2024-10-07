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Artvin'de Baro Başkanlığı Seçimleri Sonuçlandı: Handan Demiral Almalı Yeni Başkan

Artvin'de Baro Başkanlığı Seçimleri Sonuçlandı: Handan Demiral Almalı Yeni Başkan
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Artvin Barosu'nun 28. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Av. Handan Demiral Almalı, 58 oy alarak yeni Baro Başkanı seçildi. Rakibi Av. Ayla Varan ise 55 oyda kaldı. Almalı, baronun toplumsal ve hukuki etkinliklerde daha fazla rol alacağını sözlerine ekledi.

Artvin'de 28. Baro başkanlığı seçimleri gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimleri Av. Handan Demiral Almalı kazanarak Artvin'in yeni Baro Başkanı oldu.

Artvin Barosu'nun 28. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 142 üyesi bulunan Artvin Barosu avukatlarından, 114 üye oy kullandı.

Mevcut başkan Av. Ayla Varan ve Av. Handan Demiral Almalı olmak üzere iki adayın yarıştığı seçimler Baro binasında gerçekleşti. Çekişmeli geçen seçim sonucunda Handan Demiral Almalı 58 oy alarak yeni başkan seçildi. Ayla Varan ise 55 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası yeni başkan Handan Demiral Almalı yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca baronun toplumsal ve hukuki etkinliklerde daha fazla yer alacağını belirtti. Baronun, sadece hukuki meselelerle değil, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, adaletin korunması ve güçlendirilmesi noktasında daha aktif bir rol üstlenmesini hedeflediklerini ifade eden Almalı, "Baromuzun birleştirici gücüyle, meslektaşlarımızla el ele vererek Artvin'de hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı bir adalet düzeninin yerleşmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Toplumsal adalet, insan hakları ve özgürlükler adına mücadelemizi sürdürecek, baromuzu her geçen gün daha etkili bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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