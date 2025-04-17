Artvin'de Arıcılık Zirai Don Olayından Etkilendi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, birçok ilde yaşanan zirai don olayının, üreticilerin ve tarımsal ürünlere zararının yanı sıra arıcıları da olumsuz etkilediğini belirterek, "Hava açınca arılar gelişmeye başlamıştı ancak şu anda duraklama dönemine girdiler. Yaklaşık 20 gündür arılarımızda gerileme yaşanıyor. Bu süreçte bazı kovanlarımız söndü" dedi.

Türkiye genelindeki olumsuz hava koşulları sonucu bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayı, Artvin'de arıcılığı da olumsuz etkiledi. Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, bu yıl hava şartlarının arıcılara büyük zorluk yaşattığını belirtti. Durmuş, şöyle konuştu:

"2025 yılında üçüncü kez kış şartlarını yaşıyoruz. Hava biraz açtı, sonra tekrar kar yağdı. İnşallah artık bahar gelir. Arıcılarımız bu süreçte oldukça zorlandı. Hava açtığında arılar gelişime geçmişti fakat şimdi duraklama dönemindeler. Yaklaşık 20 günlük bir gerileme söz konusu. Bu soğuklarda bazı kovanlarımız söndü, bazı arılar ise aç kaldı. Allah arıcılara yardım etsin. Bu dönemde arıların strese girmemesi için mutlaka beslenmeleri gerekiyor. Arılar bu havalarda dışarı çıkamadıkları için içerideki ballarını tüketiyorlar. Bal kalmadığında ise aç kalıyorlar. Bu yüzden arıların mutlaka beslenmesi şart."

"Kovan destekleri hala yatmadı"

Durmuş, şubat ayında yatması gereken destek ödemelerinin de henüz yatmadığını söyleyerek, "Nisan ayına geldik ama hala bir gelişme yok. Eğer o destek yatmış olsaydı, arıcılarımız biraz da olsa rahat bir nefes alırdı. Malzeme fiyatları da geçen yıllara göre yüzde 100 arttı. Arıcılar sezona daha başlamadan büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Arıcılığın çok fazla gideri var; ekipmandan nakliyeye, birçok alanda masraf yapılıyor. Allah arıcılara kolaylık versin. Umarım bakanlık sesimizi duyar ve bu destekleri en kısa sürede yatırır. Çünkü arıcının parası varsa arı yaşar, yoksa arıyı yaşatmak çok zor" diye konuştu.

Fındık ve çayların da yandığını söyeleyen Durmuş, bu yıl dondan kaynaklı birçok üreticinin zorluk yaşayacağını belirtti.