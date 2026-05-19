Artvin'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çelenk sunma töreni ve spor salonundaki etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki önemini vurguladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Artvin Kapalı Spor Salonu'nda kutlandı. Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki önemine dikkati çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Artvin'de Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Program daha sonra Artvin Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Artvin Valisi Turan Ergün, il protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık yolculuğunun başladığı gün olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Samsun'a çıkarak başlattığı mücadelenin millet iradesinin, inancının ve kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu kaydeden Kara, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; millet iradesinin, cesaretin ve bağımsızlık inancının sembolüdür. Gençlerimiz ise çağımızın en büyük gücüdür."

Bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda elde ettiğimiz başarılar, güçlü Türkiye'nin yarınlarını şekillendirmektedir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve üreten bir gençlik, ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır.

Sevgili gençler; hayal kurmaktan, çalışmaktan ve hedeflerinize yürümekten asla vazgeçmeyin. Sizler, ülkemizin geleceği ve en büyük umudusunuz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA
