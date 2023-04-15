Artvin Borçka'da Pazarcı, 40 TL'lik İçinde 8 Erik Bulunan Paketlere Nazar Boncuğu Taktı

CHP Artvin Milletvekili adayları Uğur Bayraktutan ve Oğuz Kurdoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Artvin’in Ardanuç ve Borçka ilçelerinde halk pazarını ziyaret etti. Pazarda üzerinde nazar boncuğu bulunan eriği gören Oğuz Kurdoğlu, "Bu paketin içinde sekiz tane erik var ve 40 lira. Geldiğimiz nokta maalesef bu ve bu yüzden de vatandaş üzerine nazar boncuğu takmış" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili adayları Uğur Bayraktutan ve Oğuz Kurdoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Ardanuç ve Borçka ilçelerinde halk pazarını ziyaret etti. Pazarda üzerinde nazar boncuğu bulunan eriği gören Oğuz Kurdoğlu, "Bu paketin içinde sekiz tane erik var ve 40 lira. Geldiğimiz nokta maalesef bu ve bu yüzden de vatandaş üzerine nazar boncuğu takmış" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

CHP Artvin Milletvekili adayları Uğur Bayraktutan ve Oğuz Kurdoğlu, Ardanuç ve Borçka halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

"PAZARIN EN KIYMETLİ VARLIĞI ERİK OLMUŞ"

Oğuz Kurdoğlu, pazarda nazarlık takılı eriği görünce "Erikler ve içinde tam sekiz adet ve 40 lira yani eriğin tanesi 5 liraya geliyor ve geldiğimiz nokta budur. Ne Yazık ki pazarın en kıymetli varlı ve en kıymetli ürünü bu erik ve bu yüzden de üzerine nazarlık takmış vatandaş" dedi.

Ardanuç Halk Pazarı'na alışverişe gelen vatandaş Kenan Altunel ise, "Bakın bunlar 200 lira ve kilosu 20 lira ve bakın vekilim fasulye yapılınca yanında soğan kesip yememiz gerekiyor ve fiyatı ne olursa olsun o yüzden de almak zorundayız" diye konuştu.