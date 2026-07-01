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Arsuz'da sosyal hizmet merkezi ndeinşaatında çalışmalar sürüyor

Arsuz'da sosyal hizmet merkezi ndeinşaatında çalışmalar sürüyor
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Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Arpaçiftlik Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal hizmet merkezi binasında incelemelerde bulundu. Merkezde çok amaçlı salon, genç etkinlik odası, mülakat odası, yemekhane, aile ve çocuk ihtiyaç odaları ile mescit yer alacak. Kaymakam, merkezin tamamlanmasıyla aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin daha etkin sunulacağını belirtti.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Arpaçiftlik Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal hizmet merkezi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fırat Karlı ve firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Eroğlu; proje kapsamında çok amaçlı salon, genç etkinlik odası, mülakat odası, yemekhane, aile ve çocuk ihtiyaç odaları, mescit ile bekleme alanlarının yer alacağını belirtti.

Kaymakam Eroğlu; merkezin tamamlanmasıyla birlikte aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetlerin daha etkin sunulacağını ve ilçedeki sosyal hizmet altyapısının güçleneceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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