Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven Ramazan Bayramı mesajında "Başta Arsuz ve İlimiz olmak üzere bütün insanlığın bayramını kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim" dedi.

Arsuz Belediye Başkanı Güven Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Güven'in mesajı şöyle:

"Ramazan ayını geride bırakarak, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, toplum olarak bir araya gelme, sevginin, dostluğun, kardeşliğin pekiştiği bayrama ulaşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Varlık sebebimiz büyüklerimizi ziyaret edelim. Çocuklarımızı unutmayalım. Onları sevindirelim. Onlarla birlikte olalım, hediyelerini verelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Arsuz ve İlimiz olmak üzere bütün insanlığın bayramını kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim."