Arpalı eko-karavan parkı için sözleşme imzalandı
Bayburt'un Arpalı beldesinde 40 dönümlük alan, KUDAKA desteğiyle eko-turizme kazandırılacak. Proje kapsamında karavan parkı ve kırsal yaşam merkezi kurulacak.
Bayburt'un Arpalı beldesinde yaklaşık 40 dönümlük alanın eko-turizme kazandırılması için hazırlanan 'Arpalı Sürdürülebilir Eko-Karavan Parkı ve Kırsal Yaşam Merkezi' projesinde sözleşme imzalandı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı ile destek verdiği proje kapsamında Arpalı beldesinde sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.
Proje ile yaklaşık 40 dönümlük alanda profesyonel imar, peyzaj, altyapı ve mimari projelendirme çalışmaları yapılacak. Alanın eko-turizme kazandırılmasıyla Arpalı'da alternatif turizm imkanları artacak.
Doğaya duyarlı yatırım modeliyle hazırlanacak proje ile bölge ekonomisinin ve kırsal istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
KUDAKA desteğiyle hayata geçirilecek çalışmanın, Arpalı beldesinde sürdürülebilir turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - BAYBURT