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Arpaçay Kaymakamı Yol Açma Çalışmalarını İnceledi

Arpaçay Kaymakamı Yol Açma Çalışmalarını İnceledi
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar için yapılan yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, karla mücadele ekiplerine destek verdi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kar ve tipi dolayısıyla ilçede yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde gördü.

Kars'ın Arpaçay ilçesi tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede tipiden kapanan yollarda çalışma yürüten Özel İdare karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Şantiye şefi ve operatörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akköz, Özel İdare karla mücadele ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Akköz ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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