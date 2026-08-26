Kars'ta Yol Tabelalarına Silahlı Saldırı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde köy yollarında sürücülere yön gösteren ve yerleşim yerlerinin mesafelerini belirten yol tabelaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edilerek tahrip edildi. Kurşunların hedefi olan tabelalar adeta delik deşik olurken, vatandaşlar kamu malına yönelik bu sorumsuzluğa tepki gösterdi.

"Köy yollarındaki tabelalar kurşunlandı"

Arpaçay ilçesine bağlı bazı köy yollarında bulunan yön ve trafik levhalarına silahla ateş edildi. Yerleşim yerlerinin yönlerini ve kilometre mesafelerini gösteren tabelalara çok sayıda kurşun isabet ederken, levhaların bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Yol güzergahlarında sürücülere önemli bilgiler sağlayan tabelaların adeta hedef tahtasına çevrilmesi, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Karayolları ve ilgili kurumlar tarafından yol kenarlarına yerleştirilen yön levhaları, sürücülerin güzergahlarını doğru şekilde belirleyebilmesi açısından önemli bir işlev görüyor. Özellikle köy yollarında, yerleşim yerlerinin yön ve mesafelerini gösteren tabelalar sürücülere yolculuk sırasında rehberlik ediyor.

Tabelaların silahla ateş edilerek tahrip edilmesinin yalnızca kamu malına zarar vermekle kalmadığını belirten vatandaşlar, levhaların kullanılamaz hale gelmesinin özellikle bölgeyi bilmeyen sürücüler açısından ulaşım sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

"Bilinçsiz davranışın önüne geçilmeli"

Tabelaların kurşunlanmasına tepki gösteren vatandaşlar, kamuya ait malzemelerin korunması gerektiğini belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Vatandaşlar, "Böylesine bilinçsiz bir davranışın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu tabelalar vatandaşların yolunu bulması ve güvenli ulaşım sağlaması için konuluyor. Birilerinin eğlence veya başka bir nedenle bunları silahla hedef alması kabul edilemez. Hem kamu malına zarar veriliyor hem de sürücülerin güvenliği tehlikeye atılıyor" diye konuştu.

"Tabelaların yenilenmesi bekleniyor"

Kurşun izleriyle delik deşik olan tabelaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve sürücülerin güzergah bilgilerini sorunsuz şekilde görebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması bekleniyor.

Öte yandan tabelalara ateş eden kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin yapılması beklenirken, vatandaşlar benzer tahribatların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı