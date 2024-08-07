Arpaçay'da köy yolları yenileniyor

Arpaçay'da köy yolları tek tek yapılıyor, yapılan köy yolları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Özel İdare ekiplerince köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor. Özel İdare ekipleri ilçeye bağlı Koçköy ve Tepeköy'de yolları kilitli parke taş ile döşüyor. Yapılan yollarla ile birlikte vatandaşlar, toz, toprak ve çamurdan kurtuluyor.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Koçköyü ve Tepeköy'de yapımı devam eden kilitli parke taşı yol yapımını yerinde gördü ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Akköz, köylerde vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi. Daha sonra Kıraç köyüne geçen Akköz, burada Özel İdare ekiplerince yapılan kumlama yol çalışması hakkında bilgi alarak yolun kısa sürede bitirilmesini istedi. Kaymakam Akköz'ün yaptığı incelemelere Birlik Müdürü ve Şantiye Şefi de eşlik etti. - KARS