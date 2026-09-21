Arpaçay'da askerlik yapamayan Fatih Demir'e Jandarma temsili yemin töreni düzenledi

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Arpaçay'da köyde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetini yapamayan Fatih Demir için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili yemin töreni düzenlendi. Törende askerlik heyecanını yaşayan Demir'e hizmet ve temsili terhis belgesi verildi.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen temsili yemin töreni, Fatih Demir ve ailesi için unutulmaz anlara sahne oldu. Sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetini fiilen gerçekleştiremeyen Demir'in askerlik heyecanını yaşaması amacıyla düzenlenen törende, askeri geleneklere uygun şekilde yemin merasimi gerçekleştirildi.

Törenin ardından Fatih Demir'e hizmet belgesi ile temsili terhis belgesi takdim edildi. Demir, belgelerini almanın mutluluğunu yaşarken, ailesi de oğullarının bu anlamlı gününe tanıklık etti.

Temsili törenin ardından Fatih Demir ve ailesi, Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç tarafından makamında kabul edildi.

Kaymakam Koç, Demir ve ailesiyle bir süre sohbet ederek, kendilerini tebrik etti. Demir ve ailesi ise kendilerine gösterilen duyarlılık ve anlamlı organizasyondan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Fatih Demir ve ailesi, askerlik görevini yapamamanın burukluğunu yaşarken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili yemin töreninin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, Demir ve ailesinin yaşadığı mutlulukla sona ererken, düzenlenen anlamlı organizasyon Arpaçay'da gönüllerde iz bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı