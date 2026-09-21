Haberler

Arpaçay'da askerlik yapamayan Fatih Demir'e Jandarma temsili yemin töreni düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arpaçay'da askerlik yapamayan Fatih Demir'e Jandarma temsili yemin töreni düzenledi
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arpaçay'da sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetini yapamayan Fatih Demir için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili yemin töreni düzenlendi. Törende Demir'e hizmet ve temsili terhis belgesi verildi; ailesi de bu anlamlı güne tanıklık etti.

Arpaçay'da köyde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetini yapamayan Fatih Demir için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili yemin töreni düzenlendi. Törende askerlik heyecanını yaşayan Demir'e hizmet ve temsili terhis belgesi verildi.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen temsili yemin töreni, Fatih Demir ve ailesi için unutulmaz anlara sahne oldu. Sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetini fiilen gerçekleştiremeyen Demir'in askerlik heyecanını yaşaması amacıyla düzenlenen törende, askeri geleneklere uygun şekilde yemin merasimi gerçekleştirildi.

Törenin ardından Fatih Demir'e hizmet belgesi ile temsili terhis belgesi takdim edildi. Demir, belgelerini almanın mutluluğunu yaşarken, ailesi de oğullarının bu anlamlı gününe tanıklık etti.

Temsili törenin ardından Fatih Demir ve ailesi, Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç tarafından makamında kabul edildi.

Kaymakam Koç, Demir ve ailesiyle bir süre sohbet ederek, kendilerini tebrik etti. Demir ve ailesi ise kendilerine gösterilen duyarlılık ve anlamlı organizasyondan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Fatih Demir ve ailesi, askerlik görevini yapamamanın burukluğunu yaşarken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili yemin töreninin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, Demir ve ailesinin yaşadığı mutlulukla sona ererken, düzenlenen anlamlı organizasyon Arpaçay'da gönüllerde iz bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!
Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 76 yaşında katil oldu
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor! Tera yöneticileri gözaltına alındı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!