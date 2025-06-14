Arnavutköy'de Kiracıların Başına Belalar Açan Bina Sahibi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy'de Kiracıların Başına Belalar Açan Bina Sahibi
Haber Videosu

İstanbul Arnavutköy'de bir bina sahibi, kiracılarının eşyalarını çalarak ve camlarına taş fırlatarak büyük sorunlara yol açtı. Kiracılar, yaşadıkları zorluklar nedeniyle polise başvurduklarını belirtti.

Arnavutköy'de bina sahibi kiracıları isyan ettirdi: Ayakkabıları ve kargolarını çaldı, camlarına taş fırlattı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, bina sahibi olduğu öne sürülen bir kişi apartmanda yaşayan kiracıların korkulu rüyası oldu. Ayakkabılarını ve kargolarını çalan bina sahibi camlarına taş da fırlatırken, güvenlik kamerasını kırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Fatih Mahallesi'ndeki binada kiracı olarak yaşayan vatandaşlar son 1 yıldır yaşadıkları durumlar karşısında isyan etti. İddiaya göre, bina sahibinin yeğeni olan ve binada hak sahibi olan bir şahıs kiracılarının kapısında bulunan ayakkabılarını ortadan kaldırdı. Gelen kargolarını çalarken, güvenlik kameralarını sökerek camlara taş fırlattı. Bina sakinleri duruma isyan ederek polise intikal eden konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

"Hayatı bize dar etti"

Bina sakinlerinden olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyen Latif Özbudak, "Bina sahibinden problem yaşıyoruz bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor bir komşumuz kamera bağlatmış kamera kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti. Belirsiz insanlar binaya giriyor, sürekli karşılaşıyoruz. Kendisine söyledim ama dikkate almadılar. Buraya kamera takıldı onları koparttılar sürekli bu konulardan problem yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor sürekli tedirginiz" şeklinde konuştu.

"Kira ödüyoruz huzurumuz kaçıyor"

Yine bina sakinlerinden olan Veli Bastık, "Ben 4 senedir burada yaşıyorum. Gelen giden kim belli olmuyor kimseyi tanımıyoruz. Kameralar vardı onları kırmışlar, mülklere zarar vermişler, gereksiz konular çok oluyor. Binanın huzuru kaçtı. Dairenin camları kırıldı, daha doğrusu kırmışlar. Biz burada kiracıyız, kira ödüyoruz ama huzurumuz kaçıyor. Misafirimiz geldiği zaman huzursuz oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Yerel
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.