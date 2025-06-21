Arkadaşları Abdullah Furkan Şeker'i Unutmadı

Arkadaşları Abdullah Furkan Şeker'i Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Abdullah Furkan Şeker için anma programı düzenlendi. Sınıf arkadaşları, onun hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir karne ve belge ile onu andı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eğitim yılının başladığı ilk gün eve dönüş yolunda trafik kazası geçiren, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Abdullah Furkan Şeker'i sınıf arkadaşları karne gününde unutmadı.

Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği kaza dolayısıyla hayatını kaybeden Abdullah Furkan Şeker'in hatırasını yaşatmak ve ailesinin de unutulmadığını görerek mutlu olması için özel bir anma programı düzenlendi. Öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri, hayatta iken oturduğu çiçeklerle donatılan sırasına asılan özel olarak hazırlanan karnesi ile onur ve takdir belgesiyle birlikte Furkan Şeker'i unutmadıklarını gösterdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! İnceleme başlatıldı

ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! Harekete geçildi
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.