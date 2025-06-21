Arkadaşları Abdullah Furkan Şeker'i Unutmadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eğitim yılının başladığı ilk gün eve dönüş yolunda trafik kazası geçiren, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Abdullah Furkan Şeker'i sınıf arkadaşları karne gününde unutmadı.

Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği kaza dolayısıyla hayatını kaybeden Abdullah Furkan Şeker'in hatırasını yaşatmak ve ailesinin de unutulmadığını görerek mutlu olması için özel bir anma programı düzenlendi. Öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri, hayatta iken oturduğu çiçeklerle donatılan sırasına asılan özel olarak hazırlanan karnesi ile onur ve takdir belgesiyle birlikte Furkan Şeker'i unutmadıklarını gösterdi. - KONYA