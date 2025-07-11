Arıcılık Kursu Final Etkinliği Dereli Köyü'nde Gerçekleşti

Arıcılık Kursu Final Etkinliği Dereli Köyü'nde Gerçekleşti
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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Dereli Köyü'nde düzenlenen arıcılık kursunun final etkinliği olan bal sağım şenliğine katılarak, kursiyerlerin öğrendikleri modern arıcılık tekniklerini sergilediğini belirtti. Kaymakam, arıcılığın kırsal kalkınmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Dereli Köyü'nde düzenlenen arıcılık kursunun final etkinliği olan bal sağım şenliğine katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin'in de katıldığı etkinlikte, kursiyerler öğrendikleri modern arıcılık tekniklerini uygulamalı olarak sergileyerek kendi kovanlarından bal sağımı gerçekleştirdi. Bu uygulama sayesinde kursiyerler, hem bilgi düzeylerini pekiştirdi hem de pratik becerilerini geliştirdi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Odabaş, arıcılığın kırsal kalkınmada önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Arıcılık, kırsal bölgelerimizde ekonomik kalkınma için hayati bir fırsat sunuyor. Kadınlarımızın gösterdiği özveriyi ve bu kursun somut sonuçlarını görmekten gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızı ve kadınları güçlendiren, ilçemizin refahına katkıda bulunan projeleri uygulamaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bal sağım etkinliğiyle ilgili yapılan açıklamada, Dereli Köyü Arıcılık Kursu'nun, tarımsal faaliyetleri çeşitlendirme, yerel üretimi artırma, kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlama ve yeni gelir kaynakları oluşturma amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Kursun başarısında katılımcıların özverili çalışmaları kadar kamu kurumları ve toplumun iş birliğinin de büyük payı olduğu vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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