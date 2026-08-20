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Arıcak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Arıcak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
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Arıcak İlçe Devlet Hastanesi'nde, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla bir eğitim programı düzenlendi. ŞÖNİM uzmanlarının katıldığı eğitimde, hastane çalışanlarına şiddet vakalarında yönlendirme süreçleri, koruyucu ve önleyici tedbirler ile psiko-sosyal destekler hakkında bilgi verildi. Amaç, sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak ve şiddet mağdurlarına destek mekanizmalarını etkin kullanmaktır.

Arıcak'ta kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi

Arıcak İlçe Devlet Hastanesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi. Şiddet vakalarına yönelik müdahale ve yönlendirme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitime, ŞÖNİM uzmanları katıldı. Eğitim çerçevesinde; kadına yönelik şiddet vakalarında vaka yönlendirme süreçleri, koruyucu ve önleyici tedbirler ile sunulan psiko-sosyal destekler hakkında hastane çalışanlarına bilgi verildi.

Gerçekleştirilen eğitimle, sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddet konusunda farkındalıklarının artırılması ve şiddet mağdurlarına yönelik destek ve yönlendirme mekanizmalarının daha etkin şekilde kullanılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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