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Arhavililer Dere Islahında Beton Değil, Doğal Taş İstiyor

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Artvin'in Arhavi ilçesindeki Pilarget Havzası'nda dere ıslah çalışmalarında beton kullanılmasına bölge halkı tepki gösterdi. Vatandaşlar doğal taş tahkimatı talep ediyor.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN ) - Artvin'in Arhavi ilçesindeki Pilarget Havzası'nda, Balıklı ve Ulukent köylerinde yürütülen dere ıslah çalışmalarında beton kullanılmasına bölge halkı tepki gösterdi. Balıklı Köyü sakinlerinden Okan Kurdoğlu, "Beton istemiyoruz. Doğal taş tahkimatı yapılmasını istiyoruz" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Balıklı ve Ulukent köylerini kapsayan Pilarget Havzası'nda, su taşkınlarını önleme amacıyla yürütülen dere ıslah çalışmaları bölge halkının tepkisini çekiyor. Derede yürütülen ıslah çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye gelen Arhavililer, yetkililerle görüşerek taleplerini iletti.

"DEREDE DOĞAL TAŞLAR KIRILIP BETON YAPILIRKEN, DERELER ÇAMUR İÇİNDE"

Balıklı Köyü sakinlerinden Okan Kurdoğlu, dere yatağında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Dere ıslahı kapsamında öncelikle üç-dört hatalı işlem yapılıyor. Bunlardan biri taşların kırılması. İkincisi, dere betonlanıyor ancak kullanılan betonun ve çimentonun uygun olmadığını düşünüyoruz. Üçüncüsü ise dere tamamen çamur içinde ve bu çamur denize kadar ulaşıyor. Yaz tatilinde insanlar aileleriyle birlikte köylerine geliyor, çocuklarıyla dereye girmek istiyor. Ancak bu çalışmalar nedeniyle bu imkan ortadan kaldırılıyor. Sıcak havalarda dere çamur içindeyken insanlar nasıl yüzebilecek? Buna hiç saygı gösterilmemiş. Üstelik etkisi yalnızca burayla sınırlı değil, yaklaşık 18 kilometrelik alanı ve denize kadar olan bölgeyi etkiliyor."

Biz özellikle çalışmaların güneşli günlerde değil, havanın kapalı, puslu ya da yağmur çiselediği günlerde yapılmasını talep ettik. Ancak bize, kendilerinin de güneşli havaları bekledikleri söylendi. İnsanların yazın kullanabildiği tek doğal alan olan dereleri bu şekilde kullanılamaz hale getirmenin anlamı nedir?

"BETON İÇEREN UYGULAMALARI İSTEMİYORUZ"

Biz beton istemiyoruz. Özellikle doğal taş tahkimatı yapılmasını istiyoruz. Kaya tahkimatı uygulanması gerekiyor. Ayrıca bu projelerin içeriği ve uygulanacak yöntemler konusunda halkın yeterince bilgilendirilmediğini düşünüyoruz. Dereye beton duvar yapılacağını öğrendik. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Beton içeren hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA
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