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Arguvan Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, beraberlerindeki heyetle birlikte ilçede kurulan pazarda satış yapan esnafı ziyaret etti. Başkan Kızıldaş, Arguvan'ın gelişmesi ve kalkınması için projelerine ve hizmetlerine güvendiklerini belirtti.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Arguvan Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Mollaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve partililerle Arguvan İlçe Başkanlığında bir araya geldi. Başkan Kızıldaş ve beraberindekiler daha sonra her hafta çarşamba günü ilçede kurulan pazarda satış yapan esnafı ziyaret etti.

Kızıldaş esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Arguvan'ımızı herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir ilçe haline getirdik. Tekrardan el ele, gönül gönüle, hep birlikte çalışarak ilçemizi daha güzel yarınlara emin adımlarla taşıyacağız. Arguvan'ı kimin yöneteceğine, ilçemizi kimin hizmet edeceğine Arguvan halkı kendisi karar verecektir. Çünkü bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve fikirlerini kendimize ilke edinmiş kişileriz. Biliyorum ki Arguvan halkı çağdaştır, demokrattır, kimsenin yönlendirmesi ile hareket etmez. Bizler Arguvan'ımıza yaptığımız projelerimize, hizmetlerimize, yatırımlarımıza en önemlisi de sizlere güveniyoruz. Çünkü biz bütün kişisel ilişkilerimizi Arguvan'ımızın gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için kullandık."

Başkan Kızıldaş, "Bizler insanı temel alan, halkın sorunlarına çözüm üreten, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem veren, üretken, katılımcı, sosyal belediyeciliği önemseyen anlayışımızla Arguvan'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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