- Ardahanlı çiftçilere kavılca buğdayı tohumu ve tohumluk patates dağıtıldı Ardahan Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığınca kentteki tarımı geliştirmek amacıyla uygulanan "Patates tohumu " ile "Ardahan İli Ata Tohumu Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında 100 ton kavılca...

- Ardahanlı çiftçilere kavılca buğdayı tohumu ve tohumluk patates dağıtıldı

ARDAHAN - Ardahan Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığınca kentteki tarımı geliştirmek amacıyla uygulanan "Patates tohumu " ile "Ardahan İli Ata Tohumu Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında 100 ton kavılca tohumu ile 72 ton patates tohumu dağıtımı yapıldı.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali yardımcısı Semih Cembekli, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, KAGEM Müdürü Sinan Aydın, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, "Bu proje ile patates ürünün ilimizde yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. 72 ton patates tohumunu bugün üreticimize veriyoruz. Gayemiz aslında Ardahan'da geçmiş yıllardaki gibi yine bu ürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Zamanla azalan ve kaybolmaya yüz tutan bu ürünümüzü biz tekrar eskisi gibi olması çabasındayız. Üretimin ardından 800 tona yakın bir hasadın beklentisi içindeyiz. Ardahan'ın özellikle bazı ürünlerde kendi kendine yetmesini amaçlanıyoruz. Daha sonra çevre illere ve bölgesine ışık tutmasını amaçlıyoruz"

Cineviz, lansmanını gerçekleştirdiğimiz diğer bir proje olan Ata tohumu Kavılca buğdayı üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 199 üreticiye 100 ton Kavılca buğdayı hibe edeceklerini söyledi. Cineviz, "Amacımız ata tohumu Kavılcının koruma altına alınarak boş arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasıdır" dedi.