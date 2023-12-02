Ardahan Valisi Ankara'da Tanıtım Günlerine Katıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ankara'da Düzenlenen Ardahan İli ve İlçelerinin Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Ardahan Valiliğinin de destekleri ile Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanlığında düzenlenen tanıtım günlerine katılan Vali Çiçek, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve esnafın Ardahan'ın tanıtımı için açtığı stantları ziyaret etti.

Vali Çiçek, kentin tanıtımı açısından bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Ardahan il olduğu günden bu yana her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. Özellikle devletimizin son yıllarda yaptığı destekler ile il merkezi başta olmak üzere ilçelerimiz ve köylerimizin alt ve üst yapı çalışmaları ve ulaşım noktasında çok iyi seviyelere ulaştı. Yakın zaman da ilçelerimizin tamamı doğalgaza kavuşacak. Biz özellikle il dışında yaşayan Ardahanlı hemşerilerimizden, iş insanlarımızdan Ardahan'a yatırım yapmaları konusunda desteklerini bekliyoruz. Tanıtım günlerimize katılarak, destek veren tüm misafirlerimize ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tanıtım günlerine Valimiz Hayrettin Çiçek, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, İller İdaresi Genel Müdürü (eski Ardahan Valisi) Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan da görev yapmış eski valiler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, Ardahanlı hemşeriler ve Ankaralı vatandaşlar katıldı.

Ardahan Tanıtım Günleri 3 gün boyunca Ankara/ Altınpark'ta Devam Edecektir. - ARDAHAN