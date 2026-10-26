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Ardahan'ın Damal ilçesinde köylüler, hayvanları için kışlık ot hazırlığını sürdürüyor

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Ardahan'ın Damal ilçesinde köylüler, hayvanları için kışlık ot hazırlığını sürdürüyor Haber Videosunu İzle
Ardahan'ın Damal ilçesinde köylüler, hayvanları için kışlık ot hazırlığını sürdürüyor
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Ardahan'da ekim sonuna yaklaşılmasına karşın kırsal kesimde hayvancılık yapanlar kış hazırlıklarını sürdürüyor. Damal ilçesine bağlı köylerde yazdan beri biçilen otlar, kışın meralar karla kaplanınca hayvanların yem ihtiyacı için depolanıyor.

Ardahan'da ekim ayının son günlerine gelinmesine rağmen kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış hazırlıkları devam ediyor. Hayvanlarının kış boyunca yem ihtiyacını karşılamak isteyen köylüler, ot biçme ve otları kışa hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Damal ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar, yaz boyunca biçilen otları bir araya getirerek kış mevsimi için muhafaza ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava şartlarının elverdiği ölçüde gün boyunca devam ediyor. Uzun ve soğuk kış mevsiminin etkili olduğu Ardahan'da hayvanların beslenmesini sağlamak, yetiştiricilerin en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor. Kış aylarında meraların karla kaplanması ve hayvanların otlaklara çıkarılamaması nedeniyle yaz ve sonbahar döneminde hazırlanan kuru otlar büyük önem taşıyor.

Zorlu arazi şartlarında yoğun mesai

Engebeli araziler ve değişken hava şartları, ot taşıma çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Buna rağmen köylüler, kış bastırmadan önce ellerindeki otları kurutup depoluyor. Özellikle yağışların artması ve havaların soğumasıyla birlikte otların zamanında toplanması ve uygun şartlarda muhafaza edilmesi daha da önem kazanıyor.

Kış mevsiminde meraların karla kaplanması ve hayvanların otlaklara çıkarılmasının zorlaşması, önceden hazırlanan kuru otun önemini artırıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılan otlar, yetiştiricilerin kış aylarını daha rahat geçirebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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