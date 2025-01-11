Ardahan İmam Hatip Lisesi'nde Kuran-ı Kerim Yarışması Düzenlendi

Ardahan İmam Hatip Lisesi tarafından Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 7 öğrencisi ile katıldığı yarışmada Furkan Tamparlak il birincisi oldu.

Yarışmada Posoflu öğrencilerden Berat Kurşun ise Ortaokullar arası ezan okuma yarışmasında il birincisi, Aysun Çatin lise düzeyi Kuran okuma yarışmasında il ikincisi, Mustafa Aydın Mert Hutbe okumada il üçüncüsü, Onur İlkan ezan okuma da üçüncüsü, Elif Çetin ortaokul düzeyi kız öğrenciler Kuranı kerim okuma da üçüncü ve Osman Sevinç Ortaokul erkek öğrenci kuran okuma da il üçüncüsü oldular.

Posof tan giden İmam Hatip Okulu öğrencilerin hepsi dereceye girerek Posof'a büyük bir gurur yaşattılar. - ARDAHAN